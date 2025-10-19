Codigoro tra ieri ed oggi è stata la protagonista dell’apprendimento dei giovani di cosa significhi, praticamente, essere un volontario della Protezione Civile. Cosi grazie all’iniziativa del Distretto Tb 108 dei Lions, rappresentato dalla governatrice Teresa Filippini, oltre ai presidenti e soci di altri Lions Club della provincia è stata allestita "La Cittadella della Protezione Civile", un campo scuola per promuovere la cittadinanza attiva tra i giovani e divulgare la cultura della protezione civile. Alla presentazione tutte le massime autorità militari e civili dal viceprefetto Claudia Ricciardi, al sindaco Alice Zanardi, la dirigente scolastica Angela Lucibello, e per la protezione civile la responsabile regionale Alceste Zecchi, oltre a tantissimi altri volontari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giovani e volontari, il camp è un successo