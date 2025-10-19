Giovani e sesso crescono le infezioni | Aumento del 500% di casi in una Regione
L’approccio dei giovani al sesso è cambiato rispetto al passato e le conseguenze sono chiare: “Oltre il 500% in più di infezioni in una Regione italiana” Le malattie e le infezioni sessuali sono in continuo aumento in Italia: gli ultimi dati evidenziati dagli esperti parlano chiaro: sono i più giovani ad avere manifestato le problematiche maggiori. Una situazione che porta ad una serie di riflessioni e che mette il mondo sanitario di fronte ad un bivio. – cityrumors.it – Pixabay foto Rispetto al passato, la situazione è cambiata. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
News recenti che potrebbero piacerti
Hiv, crescono i casi tra gli under 34 I risultati dell’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani. Giovani sempre più esposti I numeri più allarmanti riguardano i ragazzi. «Oggi i giovani si avvicinano presto al sesso, ma molti non conoscono i - facebook.com Vai su Facebook
Sesso non protetto, fumo e alcol: in Italia (ri)suona l'allarme tra i più giovani - X Vai su X