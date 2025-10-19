Giovani e in crescita Basket Rovere ’vola’
Prosegue la preparazione in vista della imminente stagione agonistica 25-26 da parte degli atleti dell’ Asd Basket Rovere, la società di Orciano che si allena e disputa la partite casalinghe nella palestra del centro sportivo ‘Pieve Canneti’. Un sodalizio giovane e in crescita, che si appresta a iniziare il suo quarto campionato regionale di Prima Divisione per recitare un ruolo da protagonista. "La prima partita la disputeremo lunedì 27 ottobre in trasferta contro l’Asd Pesaro Basket, mentre venerdì 31 (alle ore 21) ospiteremo in casa il team ‘Pupazzi di Pezza’, anch’esso di Pesaro", evidenzia il coach Maurizio Burani, che non nasconde una certa dose di ottimismo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
