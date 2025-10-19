giovane donna muore in ospedale due settimane fa il terribile incidente in moto

La Spezia, 19 ottobre 2025 - Una giovane donna di 32 anni, Federica Tripoli, tenente di vascello della Marina militare, imbarcata sulla fregata Luigi Rizzo di stanza alla Spezia, è morta nel pomeriggio di oggi, domenica 19 ottobre, all'ospedale San Martino di Genova, dove era stata ricoverata due settimane fa per le gravi ferite riportate in un incidente stradale. Nello schianto, avvenuto alla Spezia lo scorso 3 ottobre all'incrocio tra via di Monale e viale Amendola, erano rimasti coinvolti due mezzi: un'auto e la moto sulla quale viaggiava Federica. Le condizioni della giovane donna erano talmente gravi che, dopo il ricovero all'ospedale Sant'Andrea, è stato subito disposto il trasferimento al San Martino di Genova. 🔗 Leggi su Lanazione.it

