Giovane accoltellato in centro individuato un responsabile

È stato arrestato ieri, sabato 18 ottobre, uno dei due presunti responsabili dell’accoltellamento di un giovane tunisino di 25 anni, avvenuto giovedì 16 ottobre nel centro storico di Bolzano. Si tratterebbe di un suo connazionale di 18 anni.Ancora non si conoscono le cause di questo gesto. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

