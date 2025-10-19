Giornate Giapponesi | Chieti accoglie l’ambasciatore e il sakè caravan

In occasione delle “Giornate Giapponesi: nel segno di Valignano” la città di Chieti ha accollto l'ambasciatore del Giappone e il sakè caravan, evento di promozione della cultura giapponese e del celebre liquore nazionale.L'ambasciatore del Giappone in Italia, Suzuki Satoshi, sabato 18 ottobre è. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

