Giornata del Ciclamino 2025 | il Policlinico di Modena apre le porte alla prevenzione della sclerodermia

Modenatoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Struttura Complessa di Reumatologia del Policlinico di Modena, diretta dalla prof.ssa Dilia Giuggioli, aderisce anche quest’anno alla Giornata del Ciclamino 2025. Grazie ai volontari del Gruppo Italiano Lotta alla Sclerodermia, tutti gli anni centinaia di piazze in tutta Italia si colorano di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Sclerosi Sistemica: l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena aderisce alla Giornata del Ciclamino 2025 - La Struttura Complessa di Reumatologia del Policlinico di Modena, diretta dalla prof. Come scrive sassuolo2000.it

ASST OVEST MILANESE, GIORNATA DEL CICLAMINO. LE ATTIVITA’ DI PREVENZIONE DELLA SCLERODERMIA - Scleronet  (Gruppo Italiano per la Lotta alla Sclerodermia) in collaborazione con la Scler ... Scrive mi-lorenteggio.com

Cerca Video su questo argomento: Giornata Ciclamino 2025 Policlinico