Giornata Anmil il ricordo dei carabinieri morti
Ancora troppe vittime sul lavoro. Ieri si è ricordato questa piaga durante la 75esima giornata Anmil in onore delle vittime del lavoro. Invitato il sindaco Francesco Persiani che ha presenziato alla cerimonia del presidente Paolo Bruschi: "Desidero ringraziare di cuore tutti gli oratori – dice il sindaco –, le istituzioni, le associazioni e le famiglie presenti. La recente tragedia dei tre carabinieri colpiti mortalmente in servizio assume un valore ancora più doloroso, quasi stigmatizzato dalla tragica coincidenza con il claim della campagna Anmil: “Tre morti al giorno sul lavoro”. Un monito che ci richiama con forza alla responsabilità di tutti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
