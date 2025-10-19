Giorgio Panariello al Teatro Colosseo | E se domani un viaggio comico nel futuro

Torinotoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cosa succederebbe se il futuro fosse già qui? È la domanda che Giorgio Panariello si pone e ci rivolge nel suo nuovo, attesissimo spettacolo, "E se domani..", in scena al Teatro Colosseo di Torino dal 25 al 28 ottobre. Tre imperdibili appuntamenti per un viaggio comico e surreale tra ipotesi. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

giorgio panariello teatro colosseoGiorgio Panariello in scena al Teatro Colosseo - Giorgio Panariello sarà protagonista con tre imperdibili appuntamenti – sabato 25 ottobre (ore 20. Da mentelocale.it

giorgio panariello teatro colosseoPanariello al Brancaccio con 'E se domani…' - ”, un racconto ironico e pungente del suo personalissimo “viaggio n ... Secondo 9colonne.it

“E se domani…”: il nuovo viaggio teatrale di Giorgio Panariello, sarà anche a Padova - Lo spettacolo inizia con Giorgio Panariello ricatapultato al giorno d’oggi dopo essere stato scelto insieme ad altri personaggi di ieri ... Scrive lavocedivenezia.it

Cerca Video su questo argomento: Giorgio Panariello Teatro Colosseo