Giorgia Meloni eguaglia Craxi | il suo è ora il terzo governo più longevo della Repubblica

Dayitalianews.com | 19 ott 2025

Tre anni a Palazzo Chigi: un record storico. Giorgia Meloni raggiunge un nuovo traguardo politico: da oggi, domenica 19 ottobre 2025, il suo governo entra ufficialmente nella storia come il terzo più duraturo della Repubblica italiana, con 1.093 giorni di mandato, eguagliando così la durata del governo guidato da Bettino Craxi. Un risultato significativo in un Paese che, in 79 anni, ha visto ben 68 governi succedersi. Meloni, salita a Palazzo Chigi il 22 ottobre 2022 dopo la vittoria elettorale di Fratelli d'Italia, consolida così la sua leadership con un governo che ha saputo mantenere stabilità e continuità politica.

