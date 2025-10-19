Gioia Tauro crolla un muro e ferisce tre fratelli | uno trasportato in elisoccorso
Incidente nel rione Fiume: travolti due gemelli e un tredicenne. Attimi di paura a Gioia Tauro, nel Reggino, dove un muro di contenimento è crollato travolgendo tre fratelli: due gemelli di 8 anni e un tredicenne. L’ incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno nel rione Fiume, in una zona adiacente a un cortile residenziale dove i bambini stavano giocando. Intervento dei soccorsi e trasferimento in ospedale. Il più grave dei piccoli, uno dei gemelli, ha riportato fratture multiple e traumi alla testa ed è stato trasferito in elisoccorso presso il Policlinico di Messina, dove è stato subito sottoposto a intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
