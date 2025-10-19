Giochi sfilate e sorprese al Raduno dei Barboncini a Salerno

Salernotoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tanta curiosità, questa mattina, sul lungomare Trieste a Salerno, dove - come mostrano le foto di Guglielmo Gambardella - si è tenuto il “Raduno dei Barboncini”. Decine e decine i salernitani che hanno partecipato ad una giornata tutta dedicata agli amici riccioluti. Allestiti stand, organizzati. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

