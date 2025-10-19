Ginnastica artistica l’Italia incrocia le dita ai Mondiali | Macchini Brugnami e Targhetta in lotta per le finali Attesa di passione

Si è conclusa la prima giornata di qualificazioni maschili ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica: sulla pedana di Jakarta (Indonesia) si sono susseguite le prime sei suddivisioni, ma bisognerà aspettare domani (lunedì 20 ottobre) per conoscere l’identità dei vari finalisti (otto per le singole specialità e ventiquattro per il concorso generale individuale). Nella mattinata italiana (dalle ore 05.00 alle ore 08.30) ci sarà spazio per le ultime due suddivisioni, con la presenza di atleti di primaria importanza provenienti da Cina, Francia, Canada, Turchia, Australia. Anche l’Italia deve aspettare e incrociare le dita, osservando attentamente quello che faranno gli avversari in terra asiatica. 🔗 Leggi su Oasport.it

