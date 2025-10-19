L’Italia ha incominciato la propria avventura ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica, scendendo in pedana a Jakarta (Indonesia) per prendere parte alla terza suddivisione delle qualificazioni maschili. La nostra Nazionale ha preso parte al turno preliminare, al termine del quale conosceremo gli otto finalisti nelle singole specialità e i ventiquattro uomini che si contenderanno il titolo nel concorso generale individuale. La rassegna iridata in anno post-olimpico è riservata esclusivamente agli individualisti e non prevede la disputa delle gare a squadre, che saranno il fulcro delle prossime edizioni verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. 🔗 Leggi su Oasport.it

Ginnastica artistica, Brugnami stupisce al volteggio ai Mondiali. Macchini lotta per la finale, Targhetta rischia