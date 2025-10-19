Ginnastica artistica Brugnami stupisce al volteggio ai Mondiali Macchini lotta per la finale Targhetta rischia

Oasport.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia ha incominciato la propria avventura ai Mondiali 2025 di ginnastica artistica, scendendo in pedana a Jakarta (Indonesia) per prendere parte alla terza suddivisione delle qualificazioni maschili. La nostra Nazionale ha preso parte al turno preliminare, al termine del quale conosceremo gli otto finalisti nelle singole specialità e i ventiquattro uomini che si contenderanno il titolo nel concorso generale individuale. La rassegna iridata in anno post-olimpico è riservata esclusivamente agli individualisti e non prevede la disputa delle gare a squadre, che saranno il fulcro delle prossime edizioni verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. 🔗 Leggi su Oasport.it

ginnastica artistica brugnami stupisce al volteggio ai mondiali macchini lotta per la finale targhetta rischia

© Oasport.it - Ginnastica artistica, Brugnami stupisce al volteggio ai Mondiali. Macchini lotta per la finale, Targhetta rischia

News recenti che potrebbero piacerti

ginnastica artistica brugnami stupisceBrugnami ai mondiali di Jakarta: "Tutta Monte San Vito è con te" - Il ginnasta salirà in pedana a partire dal 19 ottobre per prendere parte alle gare di volteggio e corpo libero. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ginnastica Artistica Brugnami Stupisce