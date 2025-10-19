Gilardino | La gara con il Milan? Ci prepareremo al massimo

L’ex giocatore del Milan Alberto Gilardino, attuale allenatore del Pisa ha parlato della prossima sfida contro il Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Gilardino: “La gara con il Milan? Ci prepareremo al massimo”

Contenuti che potrebbero interessarti

Gilardino nel post gara Punto stretto per il Pisa? ? - X Vai su X

Conferenza stampa pregara di mister Gilardino. ? Pisa-Verona - facebook.com Vai su Facebook

Gilardino, finalmente uno scontro diretto. Per il Pisa il primo grande snodo stagionale - Fino ad oggi soltanto sfide contro squadre di alta classifica ma sabato all’Arena c’è il Verona. Come scrive msn.com

Pisa, Gilardino si prende il punto col Verona: “Ritmi lenti ma risultato fondamentale” - Il Pisa di Gilardino rimanda ancora l'appuntamento col primo successo stagionale in Serie A. Segnala msn.com

Gilardino: 'Milan, con Belotti e Kalinic sei da scudetto' - L’ex attaccante del Milan Alberto Gilardino a La Gazzetta dello Sport ha commentato così la caccia all’attaccante della società rossonera: “Chi vedo meglio in rossonero tra Belotti, Aubameyang e ... Lo riporta calciomercato.com