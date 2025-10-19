Gilardino | La gara con il Milan? Ci prepareremo al massimo

19 ott 2025

L'ex giocatore del Milan Alberto Gilardino, attuale allenatore del Pisa ha parlato della prossima sfida contro il Milan.

gilardino la gara con il milan ci prepareremo al massimo

© Pianetamilan.it - Gilardino: “La gara con il Milan? Ci prepareremo al massimo”

