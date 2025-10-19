Gila protagonista in Atalanta Lazio il difensore è l’MVP del match | l’Inter osserva – FOTO

di Giuseppe Colicchia Gila protagonista in Atalanta Lazio, il difensore è l’MVP del match: l’Inter lo osserva come possibile colpo per la prossima stagione. Reti bianche al Gewiss Stadium, ma un protagonista assoluto in difesa. Nello 0-0 tra Atalanta e Lazio, a brillare è stata la stella di Mario Gila. Il giovane difensore centrale spagnolo della squadra di Maurizio Sarri è stato eletto “Panini Player of the Match” come migliore in campo, grazie a una prestazione di altissimo livello. Mario Gila is the Panini Player of the Match? #AtalantaLazio pic.twitter.comlOSzxuy3K2 — Lega Serie A (@SerieAEN) October 19, 2025 In una partita dominata dalle difese, Gila è stato un vero e proprio muro, arginando con sicurezza e personalità i pericoli creati dagli attaccanti della Dea guidata da Ivan Juric. 🔗 Leggi su Internews24.com

