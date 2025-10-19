Giappone | ipotesi sottomarini a propulsione nucleare per difendere l’arcipelago

Il 19 settembre, un gruppo di esperti convocato dal ministero della Difesa giapponese ha pubblicato delle raccomandazioni su come il Paese dovrebbe rafforzare radicalmente le proprie capacità difensive in risposta alla crescente presenza militare della Repubblica Popolare Cinese (RPC) nel Pacifico, all’invasione russa dell’Ucraina e alla cooperazione di entrambi i Paesi con la Corea del Nord. Istituito nel febbraio 2024 presso il quartier generale per la Realizzazione del Rafforzamento Fondamentale delle Capacità di Difesa, presieduto dal ministro della Difesa, il gruppo di esperti ha emesso un totale di sei raccomandazioni. 🔗 Leggi su It.insideover.com

