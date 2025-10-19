Rabbia ed orgoglio. La Recanatese deve affidarsi a queste armi per rendere effettivamente la vita dura ad una delle compagini più forti del girone l’Atletico Ascoli, protagonista in estate di una campagna acquisti sontuosa. La squadra del Patron Graziano Giordani ha avuto una partenza pessima con appena due punti in cinque partite subendo le sconfitte casalinghe con Ancona ed Ostiamare poi, prevedibilmente, ha cambiato marcia e, considerando anche la Coppa Italia, è reduce da tre successi, tutti in trasferta, con la bellezza di 11 gol realizzati. L’organico a disposizione di Seccardini (tecnico che proviene dalle esperienze nel vivaio piceno) è di assoluto livello e nel quale spiccano, oltre all’ex Minicucci tra i protagonisti della memorabile annata 2022-23, gente come gli attaccanti Maio e Belloni, i difensori Feltrin, Nonni e De Santis ed i centrocampisti Forgione, Coppola, Sardo e Vechiarello che farebbero la felicità di tutte le partecipanti a questo raggruppamento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Giallorossi sotto esame ad Ascoli. Recanatese, sfida da brividi con l’Atletico