Giallo in Val Masino | trovato un corpo tra le rocce indagini in corso

Val Masino (Sondrio), 19 ottobre 2025 – Ritrovamento shock questa mattina a quota 2.400 metri, nella zona impervia del Passo del Barbacan, in Val Masino. Alcuni escursionisti di passaggio hanno segnalato la presenza di un corpo riverso a terra, tra le rocce. L’allarme è stato lanciato immediatamente e sul posto è intervenuta una squadra del Sagf (Soccorso Alpino della Guardia di Finanza) per un primo sopralluogo. Il recupero del corpo è stato tentato con l’ausilio dell’elicottero di Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza), ma nel tardo pomeriggio, considerate le condizioni meteo avverse in quota, dove la visibilità è minima per la fitta nebbia, la Procura di Sondrio ha optato per il rinvio alla giornata di domani delle operazioni di recupero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

