Giallo in contrada Misita trovato un cadavere sulla riva

Agrigentonotizie.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Macabra scoperta questa mattina nella zona delle Cannelle, in contrada Misita, nel tratto di costa fra Agrigento e Palma di Montechiaro. Alcuni cacciatori hanno notato un cadavere sul bagnasciuga e hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti la polizia e il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

