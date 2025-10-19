GialappaShow 2025 torna in chiaro su Tv8 e su Sky Uno | quando inizia cast e conduttrici della sesta stagione

Cresce l’attesa per la sesta edizione di GialappaShow 2025, il grande spettacolo comico condotto dal Mago Forest con la partecipazione di conduttrice-conduttori speciali e tanti personaggi. Scopriamo la data di inizio della sesta stagione, tutte le novità e le anticipazioni. GialappaShow 2025, quando inizia la sesta stagione?. Da lunedì 20 ottobre 2025 dalle ore 21.30 appuntamento con la sesta edizione di GialappaShow 2025, il programma di successo condotto dal Mago Forest su TV8 e Sky Uno. Il conduttore è pronto a dare il via alla sesta stagione di uno dei programmi più divertenti e irriverenti della televisione italiana. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - GialappaShow 2025 torna in chiaro su Tv8 e su Sky Uno: quando inizia, cast e conduttrici della sesta stagione

