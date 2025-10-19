Giaccherini elogia Chivu | Bonny ed Esposito decisivi l’Inter raccoglie i frutti del suo lavoro

Inter News 24 Giaccherini ha parlato del lavoro svolto da Chivu con i nerazzurri in questo avvio di stagione: le parole dell’ex bianconero. Negli studi di DAZN, Emanuele Giaccherini ha analizzato il momento positivo dell’ Inter e ha voluto sottolineare i meriti di Cristian Chivu nella gestione del gruppo, in particolare dei giovani attaccanti Ange-Yoan Bonny e Pio Esposito, protagonisti di un avvio di stagione sorprendente e di una super performance contro la Roma. «Non è facile entrare e cambiare la partita». L’ex centrocampista della Nazionale ha rimarcato come entrambi i giocatori stiano rispondendo al meglio alle opportunità concesse dal tecnico rumeno. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Giaccherini elogia Chivu: «Bonny ed Esposito decisivi, l’Inter raccoglie i frutti del suo lavoro»

