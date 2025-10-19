Giaccherini ammaliato | L’Inter è una macchia da gol! Vi dico quella che è la più grande forza di Chivu
Inter News 24 L’ex centrocampista della Juventus, Emanuele Giaccherini, ha espresso tutta la propria ammirazione sull’Inter dopo la vittoria con la Roma. Intervenuto dagli studi di Dazn al termine di Roma Inter, Emanuele Giaccherini loda così il lavoro di mister Chivu. ROMA INTER – « L’Inter è una macchina da gol. Questa è una vittoria da grande squadra, ha quell’obiettivo e voleva tornare a essere in vetta. E’ ancora la squadra più forte come rosa. La Roma esaspera il baricentro basso, ha l’attrazione di andare a recuperare palla alta e l’Inter ha sfruttato tutto questo. Bonny ha fatto un ottimo movimento da attaccante vero ». 🔗 Leggi su Internews24.com