Germania tabellone pubblicitario in Sassonia-Anhalt recita Non abbiamo paura di Putin ma di voi | sotto i volti di 5 leader Ue tra cui Zelensky

In una proprietà della cittadina tedesca di Zeitz è comparso un manifesto di propaganda politica dal messaggio chiaro: non è il "nemico inesistente russo" a preoccupare i cittadini, ma le proposte sconsiderate dell'Europa (e, in questo caso) della leadership tedesca "Wir haben keine Angst vor. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

