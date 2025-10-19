Genova pastore maremmano attacca i padroni | donna gravissima rischia l’amputazione di un braccio

Un tranquillo sabato sera si è trasformato in un incubo a Mignanego, in provincia di Genova. Un pastore maremmano di 45 chili ha aggredito i suoi padroni, una coppia sulla cinquantina, ferendo gravemente la donna che ora rischia l’amputazione di un braccio. I motivi dell’aggressione restano da chiarire. L’attacco improvviso del cane: la coppia finisce in ospedale L’aggressione è avvenuta. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Genova, pastore maremmano attacca i padroni: donna gravissima, rischia l’amputazione di un braccio

