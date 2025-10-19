Genova l’autunno dei Rolli Days chiude con 59mila presenze Salis | Marchio indelebile dell’offerta culturale

Genova - L'edizione autunnale dei Rolli Days 2025 dedicata a Genova e l'Ottocento si è chiusa con circa 59mila presenze, a conferma della grande attrattività di questa. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

