Genova la polizia locale sgomina la banda che rubava i bagagli ai passeggeri degli autobus turistici
Nell'ultimo blitz gli agenti hanno arrestato tre persone, nelle settimane scorse ne erano state denunciate cinque. Gli indagati sono tutti di nazionalità algerina Guardava da lontano i movimenti dei passeggeri dei mezzi Flixbus fermi al capolinea di via Fanti d’Italia, a pochi passi dalla sta. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Era ricercato in tutta Europa, si nascondeva a Vigevano: arrestato. La polizia ha seguito la moglie, il 27enne era a casa di un amico nella zona esterna di corso Genova. L'articolo: https://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2025/10/17/news/ricercato_e - facebook.com Vai su Facebook
Centro storico: si cambia, pattuglie della polizia locale in più aree https://ift.tt/eTlWyw5 https://ift.tt/yPYBsfV - X Vai su X
Genova, la polizia municipale pattuglierà tutto il centro storico. Accolta la richiesta della sindaca Salis - Cambia e si rafforza il presidio di alcune aree critiche del centro storico di Genova su indicazione della Questura che ha accolto le richieste della sindaca ... Secondo ilsecoloxix.it
Genova, svolta nel controllo del centro storico: la Polizia Locale pattuglierà tutte le aree - La nuova strategia prevede una presenza fissa nelle zone più critiche – Prè, Darsena e Ghetto – con pattugliamenti e interventi mirati ... Lo riporta telenord.it
Genova, la polizia municipale pattuglierà tutto il centro storico - Cambia e si rafforza il presidio di alcune aree critiche del centro storico di Genova da parte delle Forze dell'ordine, su indicazione della Questura, che ha accolto le richieste della sindaca Silvia ... rainews.it scrive