Genoa-Parma le pagelle | Suzuki saracinesca 7,5 Cornet disastro da 4

Gazzetta.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Grifone si salvano Ekhator e Malinovskyi. Tra i gialloblù male Ndiaye, la sua espulsione mette in difficoltà tutta la squadra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

genoa parma le pagelle suzuki saracinesca 75 cornet disastro da 4

© Gazzetta.it - Genoa-Parma, le pagelle: Suzuki saracinesca, 7,5. Cornet, disastro da 4

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

genoa parma pagelle suzukiPAGELLE: Estévez maratoneta, san Suzuki. Ndiaye e Troilo maldestri - Parma (clicca qui) sono un elogio sperticato alla prestazione monstre del portiere Suzuki che regala ai crociati un punto preziosissimo. Secondo sportparma.com

Parma mai pericoloso, Suzuki salva tutto: 0-0 col Genoa - Il Parma Calcio di mister Cuesta trova un prezioso pareggio contro il Genoa a Marassi... Segnala lungoparma.com

genoa parma pagelle suzukiGenoa-Parma, le pagelle: si salvano in pochi nel marasma generale - Ekhator ha dato entusiasmo e forza, bene Masini e Carboni ... Come scrive pianetagenoa1893.net

Cerca Video su questo argomento: Genoa Parma Pagelle Suzuki