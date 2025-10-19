Genoa-Parma finisce 0-0 Cornet sbaglia un rigore nei minuti di recupero Vieira | Abbiamo fatto tutto per vincere ma accettiamo i fischi

Per i rossoblù, a caccia della prima vittoria in campionato, la sfida delle 15 al Ferraris può essere uno snodo cruciale. Genoa-Parma finisce 0-0. Cornet sbaglia un rigore nei minuti di recupero. Vieira: "Abbiamo fatto tutto per vincere, ma accettiamo i fischi"

Il Bologna stende il Cagliari grazie alle reti di Holm e del solito Orsolini, il Genoa non riesce a superare un Parma in 10 e sbaglia un rigore in pieno recupero

Genoa, arriva il Parma (domenica, ore 15.00), tre punti obbligatori. Ekhator subito in campo.

