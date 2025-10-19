Genoa Parma Cuesta | Io voglio sempre vincere Mi porto a casa questa cosa

Le dichiarazioni di Cuesta dopo quella che è stata la partita di Serie A Genoa Parma Ai microfoni di DAZN, l’allenatore Cuesta ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Genoa Parma di Serie A. LE DICHIARAZIONI – «Porto a casa la mentalità di essere sempre insieme, reagire, cercare la soluzione e quando si sbaglia gli altri . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Carlos Cuesta: «L'espulsione ha modificato i piani e ci siamo adattati» - Il tecnico biancoscudato: «Porto a casa la mentalità di essere sempre insieme, reagire, cercare la soluzione.

