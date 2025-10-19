Genoa-Parma 0-0 Suzuki è insuperabile

Genova, 19 ottobre – Finisce 0-0 la sfida di Marassi tra Genoa e Parma. Un punto che galvanizza soprattutto i ducali che, dopo essere rimasti in dieci per tutto il secondo tempo a causa dell’ espulsione al 42’ di Ndiaye, pur avendo effettuato un solo tiro contro i 23 degli avversari, hanno saputo resistere con le unghie e con i denti agli assalti un Genoa decisamente poco concreto in zona gol e uscito tra i fischi del pubblico di fede rossoblù. Grandi meriti per questo prezioso punto esterno conquistato in trasferta dal Parma vanno ascritti al portiere Zion Suzuki che, dopo aver neutralizzato la conclusione di Vitinha attorno alla mezz’ora di un primo tempo avaro di emozioni, è salito in cattedra nella ripresa, rivelandosi a dir poco decisivo nel finale quando ha prima neutralizzato un colpo di testa a botta sicura di Ekhator e poi parato il rigore di Cornet a pochi istanti dal 96’. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

