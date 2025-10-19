Genoa-Parma 0-0 super Suzuki salva i ducali in dieci

Un eroico Zion Suzuki è il protagonista assoluto di Genoa-Parma 0-0, gara valida per la 7a giornata di Serie A. Un punto prezioso per gli emiliani, che si portano a quota 6 punti a +3 sulla zona retrocessione. Genoa che resta invece ultimo in classifica insieme al Pisa e che mastica amaro per le numerose occasioni sprecate. Eroe di #GenoaParma?? pic.twitter.comFybuYr20La — Lega Serie A (@SerieA) October 19, 2025 La cronaca della partita. Poche le emozioni nel primo tempo, con le due squadre che di fatto si annullano senza concedere niente. Gara spigolosa e ne fa le spese Ndiaye, che nel finale di tempo lascia i ducali in inferiorità numerica per somma di ammonizioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Genoa-Parma 0-0, super Suzuki salva i ducali in dieci

