Genoa-Parma 0-0 LE PAGELLE | Eroe Suzuki disastro Ndiaye

Parmatoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco le pagelle di Genoa-Parma 0-0:Suzuki 7,5 - Salva la squadra in almeno due occasioni: la parata su Ekhator e il rigore respinto a Cornet. È lui il migliore in campo.Delprato 6 - Intercetta diverse occasioni del Genoa, confermandosi affidabile anche in una linea a quattro. Un soldato, un uomo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

