Genoa-Parma 0-0 LE PAGELLE | Eroe Suzuki disastro Ndiaye

Ecco le pagelle di Genoa-Parma 0-0:Suzuki 7,5 - Salva la squadra in almeno due occasioni: la parata su Ekhator e il rigore respinto a Cornet. È lui il migliore in campo.Delprato 6 - Intercetta diverse occasioni del Genoa, confermandosi affidabile anche in una linea a quattro. Un soldato, un uomo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Serie A. A Bergamo Atalanta-Lazio 0-0 dopo i primi 45'. Gli orobici puntano alla vittoria per scalare la classifica Bologna-Cagliari 0-2, Como-Juventus 2-0, Genoa-Parma 0-0 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/campio - facebook.com Vai su Facebook

Genoa, arriva il Parma (domenica, ore 15.00), tre punti obbligatori. Ekhator subito in campo. https://ligurianotizie.it/genoa-arriva-il-parma-domenica-ore-15-00-tre-punti-obbligatori-ekhator-subito-in-campo/2025/10/19/622480/… via @LiguriaNotizie - X Vai su X

Genoa – Parma 0-0, cronaca e highlights: Suzuki eroe al Marassi! – VIDEO - 0, cronaca e highlights: i Grifoni restano a secco di vittorie, Suzuki salva il Parma e le squadre guadagnano un punto! Riporta generationsport.it

Genoa-Parma 0-0: Suzuki para un rigore al 96' - Nessun gol al Ferraris tra Genoa e Parma, con gli ospiti che resistono in dieci per un tempo (rosso a Ndiaye al 42') e il portiere Suzuki assoluto protagonista: 3 grandi parate prima del rigore parato ... Si legge su sport.sky.it

Suzuki para un rigore nel recupero, il Parma ferma il Genoa sullo 0-0 - GENOVA (ITALPRESS) – Il Genoa deve rinviare ancora l’appuntamento con la prima vittoria stagionale: contro il Parma occasione ... Riporta iltempo.it