Genoa-Parma 0-0 il Grifone spreca e resta a secco di vittorie

Il Genoa rimanda ancora l'appuntamento con la vittoria in campionato e questa volta getta al vento una grande occasione. Il Parma infatti resta in dieci a pochi minuti dalla fine della prima frazione, ma nemmeno in superiorità numerica per tutta la ripresa il Grifone riesce a trovare il gol. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Genoa – Parma 0-0, cronaca e highlights: Suzuki eroe al Marassi! – VIDEO - 0, cronaca e highlights: i Grifoni restano a secco di vittorie, Suzuki salva il Parma e le squadre guadagnano un punto!

Genoa-Parma 0-0: Suzuki para un rigore al 96' - Nessun gol al Ferraris tra Genoa e Parma, con gli ospiti che resistono in dieci per un tempo (rosso a Ndiaye al 42') e il portiere Suzuki assoluto protagonista: 3 grandi parate prima del rigore parato ...

Genoa-Parma 0-0, Suzuki è insuperabile - Rimasti in 10 dal 42' per l'espulsione di Ndiaye, i ducali hanno resistito agli assalti rossoblù.