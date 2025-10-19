Genoa Juventus Under 16 3-4 rimonta pazzesca dei bianconeri di Gridel che fanno 6 su 6! Doppiettà di Pame e reti di Pipitò e Salvai per una grandissima vittoria

Genoa Juventus Under 16 3-4, rimonta pazzesca dei bianconeri: tutti i dettagli sulla sfida dei ragazzi di Gridel. Una marcia perfetta, una dimostrazione di forza e carattere impressionante. La Juventus Under 16 di Alessandro Gridel non si ferma più e, nella sesta giornata di campionato, compie una splendida rimonta in trasferta, battendo il Genoa per 4-3. Sotto di due gol nel primo tempo, i giovani bianconeri hanno ribaltato la partita con cuore e qualità, confermandosi in vetta al girone a punteggio pieno: sei vittorie in sei partite. Sul campo “Begato 9” di Genova, l’avvio è stato da incubo per i bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Genoa Juventus Under 16 3-4, rimonta pazzesca dei bianconeri di Gridel che fanno 6 su 6! Doppiettà di Pame e reti di Pipitò e Salvai per una grandissima vittoria

