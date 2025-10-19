Genoa Juventus Under 15 0-5 manita e bianconeri ancora imbattuti in campionato | una grande vittoria con la doppietta di Paesanti
Genoa Juventus Under 15 0-5, manita e bianconeri ancora imbattuti: tutti i dettagli sulla partita vinta dai ragazzi di Pecorari. Un’altra prestazione da schiacciasassi, un’altra goleada per confermare un avvio di stagione impeccabile. La Juventus Under 15 di Marco Pecorari prosegue la sua marcia inarrestabile e, nella sesta giornata di campionato, espugna il campo del Genoa con un netto e perentorio 5-0. Sul terreno del “Begato 9” di Genova, i giovani bianconeri hanno offerto un’altra prova di grande solidità e qualità, dimostrando una superiorità netta sull’avversario. La squadra di Pecorari ha messo subito in chiaro le proprie intenzioni, archiviando la pratica già nel primo tempo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
