I problemi gengivali sono comuni e a volte vengono trascurati, ma può essere un errore fatale. Le gengive rosse, gonfie o che sanguinano facilmente sono la sede di un' infiammazione chiamata gengivite che, se non curata, degenera in parodontite. Non c'è bisogno di correre dal dentista al primo segno di sanguinamento. Uno spazzolino duro o del cibo possono danneggiare le gengive e un sanguinamento gengivale regolare è un segnale d'allarme. È necessario prestare attenzione e consultare un medico, infatti, l'infiammazione gengivale (gengivite) può svilupparsi in modo silenzioso. Le gengive sono rosse, gonfie, ipersensibili e possono sanguinare durante lo spazzolamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gengivite: di cosa si tratta. Sintomi e rimedi