Gengivite | di cosa si tratta Sintomi e rimedi

Ilgiornale.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I problemi gengivali sono comuni e a volte vengono trascurati, ma può essere un errore fatale. Le gengive rosse, gonfie o che sanguinano facilmente sono la sede di un' infiammazione chiamata gengivite che, se non curata, degenera in parodontite. Non c'è bisogno di correre dal dentista al primo segno di sanguinamento. Uno spazzolino duro o del cibo possono danneggiare le gengive e un sanguinamento gengivale regolare è un segnale d'allarme. È necessario prestare attenzione e consultare un medico, infatti, l'infiammazione gengivale (gengivite) può svilupparsi in modo silenzioso. Le gengive sono rosse, gonfie, ipersensibili e possono sanguinare durante lo spazzolamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

gengivite di cosa si tratta sintomi e rimedi

© Ilgiornale.it - Gengivite: di cosa si tratta. Sintomi e rimedi

Leggi anche questi approfondimenti

gengivite cosa tratta sintomiGengivite: di cosa si tratta. Sintomi e rimedi - Le gengive rosse, gonfie o che sanguinano facilmente sono la sede di un' infiammazione chiamata gengivite ... Segnala ilgiornale.it

Sindrome delle “dita bianche”, di cosa si tratta? Sintomi e cure - è un problema frequente in particolare tra le giovani donne legato a un’improvvisa diminuzione dell'afflusso di sangue, ... Segnala ilgiorno.it

Raffreddore, influenza o Covid: i sintomi per capire di cosa si tratta e come curarsi - "Dopo due stagioni da record”, osserva il virologo Fabrizio Pregliasco nel corso di un evento un evento promosso a Milano da Assosalute (Associazione nazionale farmaci di automedicazione), “anche ... Scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Gengivite Cosa Tratta Sintomi