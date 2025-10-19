Gen Z 212 in Marocco liberi tutti

«Libertà per tutti i detenuti, dignità, vittoria», cantavano ieri i militanti di GenZ 212 sotto il parlamento della capitale marocchina. Quasi tutti indossavano kufiah e cappelli con lo stemma marocchino. . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Gen Z 212, in Marocco «liberi tutti»

Stefano Pergolizzi nello staff della Nazionale Italiana U17 Femminile impegnata in Marocco nella Coppa del Mondo Il comunicato https://shorturl.at/jd280 - facebook.com Vai su Facebook

Marocco in rivolta, la GenZ-212 e il risveglio civile contro corruzione e ingiustizia: cosa sta accadendo - Il nome rimanda al prefisso telefonico nazionale +212: non un partito, ma un collettivo digitale sorto su Discord e propagatosi su altri social, che prova a muovere in modo pacifico e orizzontale ... Lo riporta italiaoggi.it

I manifestanti della Gen Z si radunano attraverso il Marocco che richiedono la salute, le riforme dell’istruzione - Centinaia di giovani manifestanti hanno preso le strade in tutto il Marocco in quelle che sono state descritte come alcune delle più grandi manifestazioni antigovernative del paese negli anni, cercand ... Secondo oltrelalinea.news

Dopo le proteste della Gen Z in Marocco, quale futuro si prospetta per i giovani? - Il movimento giovanile nato ad Agadir evidenzia le contraddizioni di un Marocco diviso tra lussuosi megaprogetti e povertà diffusa ... Come scrive ilfattoquotidiano.it