Gen Z 212 in Marocco liberi tutti

Cms.ilmanifesto.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Libertà per tutti i detenuti, dignità, vittoria», cantavano ieri i militanti di GenZ 212 sotto il parlamento della capitale marocchina. Quasi tutti indossavano kufiah e cappelli con lo stemma marocchino. . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

gen z 212 in marocco liberi tutti

© Cms.ilmanifesto.it - Gen Z 212, in Marocco «liberi tutti»

Contenuti che potrebbero interessarti

Marocco in rivolta, la GenZ-212 e il risveglio civile contro corruzione e ingiustizia: cosa sta accadendo - Il nome rimanda al prefisso telefonico nazionale +212: non un partito, ma un collettivo digitale sorto su Discord e propagatosi su altri social, che prova a muovere in modo pacifico e orizzontale ... Lo riporta italiaoggi.it

I manifestanti della Gen Z si radunano attraverso il Marocco che richiedono la salute, le riforme dell’istruzione - Centinaia di giovani manifestanti hanno preso le strade in tutto il Marocco in quelle che sono state descritte come alcune delle più grandi manifestazioni antigovernative del paese negli anni, cercand ... Secondo oltrelalinea.news

gen z 212 maroccoDopo le proteste della Gen Z in Marocco, quale futuro si prospetta per i giovani? - Il movimento giovanile nato ad Agadir evidenzia le contraddizioni di un Marocco diviso tra lussuosi megaprogetti e povertà diffusa ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Gen Z 212 Marocco