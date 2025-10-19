Gemini in rollout su alcune Google TV; novità per le app e nuovo tema scuro in arrivo

Tuttoandroid.net | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gemini inizia a far capolino su Google TV diverse dalla TCL QM9K. Intanto, l'app dell'assistente accoglie una novità e ne attende un'altra. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

gemini in rollout su alcune google tv novit224 per le app e nuovo tema scuro in arrivo

© Tuttoandroid.net - Gemini in rollout su alcune Google TV; novità per le app e “nuovo” tema scuro in arrivo

Scopri altri approfondimenti

gemini rollout alcune googleGoogle ha apportato modifiche alla UI dell’app di Gemini, già in rollout per tutti - Google ha ridisegnato la casella di immissione testuale dell'app di Gemini, integrandovi il selettore del modello. Lo riporta tuttoandroid.net

gemini rollout alcune googleGoogle ignora una falla in Gemini: cosa rischiano i nostri dati sensibili - Google Gemini, l’assistente AI integrato in Gmail, Drive, Calendar e altri servizi, è al centro di una controversia che potrebbe mettere a rischio informazio ... Riporta tecnoandroid.it

gemini rollout alcune googleGemini arriva su Google Maps: ecco cosa potrà fare il nuovo assistente AI di Google - L’integrazione che molti utenti aspettavano è finalmente alle porte: Gemini, l’intelligenza artificiale conversazionale di Google, sta per arrivare anche s ... Segnala tecnoandroid.it

Cerca Video su questo argomento: Gemini Rollout Alcune Google