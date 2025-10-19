Gaza Usa | Hamas prepara un attacco contro i civili

Lettera43.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Stati Uniti hanno informato i Paesi garanti dell’accordo di pace a Gaza del rischio di una «imminente violazione del cessate il fuoco da parte di Hamas contro la popolazione» della Striscia. Lo ha reso noto il Dipartimento di Stato, spiegando che il «pianificato attacco contro i civili palestinesi costituirebbe una diretta e grave violazione del cessate il fuoco e metterebbe a rischio i significativi progressi raggiunti con la mediazione». Nella stessa comunicazione, Washington precisato che, qualora Hamas portasse avanti l’operazione, «saranno prese misure per proteggere la popolazione di Gaza e preservare l’integrità del cessate il fuoco». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Gaza, Usa: «Hamas prepara un attacco contro i civili»

