Gaza Usa | Hamas prepara un attacco contro i civili
Gli Stati Uniti hanno informato i Paesi garanti dell’accordo di pace a Gaza del rischio di una «imminente violazione del cessate il fuoco da parte di Hamas contro la popolazione» della Striscia. Lo ha reso noto il Dipartimento di Stato, spiegando che il «pianificato attacco contro i civili palestinesi costituirebbe una diretta e grave violazione del cessate il fuoco e metterebbe a rischio i significativi progressi raggiunti con la mediazione». Nella stessa comunicazione, Washington precisato che, qualora Hamas portasse avanti l’operazione, «saranno prese misure per proteggere la popolazione di Gaza e preservare l’integrità del cessate il fuoco». 🔗 Leggi su Lettera43.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
«Attacco imminente di Hamas contro i civili di Gaza» - facebook.com Vai su Facebook
Tregua a Gaza, Hamas: "Restituiremo corpi, ma ci vuole tempo. Rispetteremo accordo" - X Vai su X
"Attacco imminente". Gli Usa avvertono: Hamas pronta a colpire i civili - Alert del Dipartimento di Stato americano: "informazioni attendibili" su un attacco alla popolazione di Gaza: "Sarebbe una grave violaazione di ... Da huffingtonpost.it
Gaza, allarme dagli USA: "Attacco imminente di Hamas contro i civili nella Striscia” - Washington parla di “informazioni attendibili” su un’azione imminente che violerebbe il cessate il fuoco. Si legge su affaritaliani.it
Usa, "attacco imminente di Hamas contro i civili a Gaza" - Il Dipartimento di Stato americano ha riferito di “informazioni attendibili” su un attacco preparato da Hamas contro civili a Gaza. Come scrive msn.com