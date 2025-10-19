Gaza Usa avvertono | Hamas pianifica attacchi contro i civili Resta chiuso valico di Rafah

Lapresse.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gaza-Israele, le notizie di oggi domenica 19 ottobre – La diretta Il Dipartimento di Stato statunitense ha dichiarato di avere “informazioni attendibili” secondo cui, a Gaza, Hamas potrebbe violare il cessate il fuoco con un attacco contro i civili palestinesi. Se l’attacco dovesse avvenire, “costituirebbe una violazione diretta e grave” dell’accordo raggiunto dal presidente Donald Trump per porre fine alla guerra durata due anni tra Israele e Hamas, si legge nella dichiarazione. Il proseguimento della chiusura del valico di Rafah ritarderà il recupero e la consegna di altri corpi degli ostaggi, afferma Hamas. 🔗 Leggi su Lapresse.it

gaza usa avvertono hamas pianifica attacchi contro i civili resta chiuso valico di rafah

© Lapresse.it - Gaza, Usa avvertono: “Hamas pianifica attacchi contro i civili”. Resta chiuso valico di Rafah

Leggi anche questi approfondimenti

gaza usa avvertono hamasGaza, gli Usa avvertono: “Hamas pianifica attacchi contro i civili” - Il Dipartimento di Stato statunitense ha dichiarato di avere “informazioni attendibili” secondo cui, a Gaza, Hamas potrebbe violare il cessate il fuoco con un ... Da msn.com

gaza usa avvertono hamas"Attacco imminente". Gli Usa avvertono: Hamas pronta a colpire i civili - Alert del Dipartimento di Stato americano: "informazioni attendibili" su un attacco alla popolazione di Gaza: "Sarebbe una grave violaazione di ... huffingtonpost.it scrive

gaza usa avvertono hamasGaza, allarme dagli USA: "Attacco imminente di Hamas contro i civili nella Striscia” - Washington parla di “informazioni attendibili” su un’azione imminente che violerebbe il cessate il fuoco. Segnala affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Usa Avvertono Hamas