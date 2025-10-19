Gaza Usa avvertono | Hamas pianifica attacchi contro i civili Resta chiuso valico di Rafah
Gaza-Israele, le notizie di oggi domenica 19 ottobre – La diretta Il Dipartimento di Stato statunitense ha dichiarato di avere “informazioni attendibili” secondo cui, a Gaza, Hamas potrebbe violare il cessate il fuoco con un attacco contro i civili palestinesi. Se l’attacco dovesse avvenire, “costituirebbe una violazione diretta e grave” dell’accordo raggiunto dal presidente Donald Trump per porre fine alla guerra durata due anni tra Israele e Hamas, si legge nella dichiarazione. Il proseguimento della chiusura del valico di Rafah ritarderà il recupero e la consegna di altri corpi degli ostaggi, afferma Hamas. 🔗 Leggi su Lapresse.it
La forza di stabilizzazione deve ancora nascere, ma intanto i jihadisti “avvertono” chi vorrebbe un ruolo nel futuro di Gaza Giustiziati rivali, ex alleati e capi clan Le unità “Ombra” seminano il terrore @Guidoolimpio, @Corriere - X Vai su X
L’uomo non sta “proteggendo” sua figlia: la usa come barriera per fermare i tir che trasportano farina verso Gaza. È l’immagine più sincera di una campagna organizzata da gruppi della destra radicale israeliana per bloccare gli aiuti umanitari ai civili. Video e - facebook.com Vai su Facebook
