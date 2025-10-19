Gaza Usa | Attacco imminente di Hamas contro i civili a Gaza
Intervistato da @mariocalabresi per @Chora_Media, il patriarca latino di Gerusalemme descrive le sofferenze dei civili a #Gaza e auspica un'imminente fine delle violenze: "Il dramma dei palestinesi ha risvegliato le coscienze su dignità e diritti" - X Vai su X
Gaza, Usa: “Attacco imminente di Hamas contro i civili a Gaza” - Gli Stati Uniti rendono noto di essere in possesso di “informazioni credibili” secondo cui Hamas starebbe pianificando un attacco “imminente” contro i civili della Striscia di Gaza. Scrive ilfattoquotidiano.it
