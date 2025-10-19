Gaza Usa | Attacco imminente di Hamas contro i civili a Gaza

Ilfattoquotidiano.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

gaza usa attacco imminente di hamas contro i civili a gaza

© Ilfattoquotidiano.it - Gaza, Usa: “Attacco imminente di Hamas contro i civili a Gaza”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

gaza usa attacco imminenteGaza, Usa: “Attacco imminente di Hamas contro i civili a Gaza” - Gli Stati Uniti rendono noto di essere in possesso di “informazioni credibili” secondo cui Hamas starebbe pianificando un attacco “imminente” contro i civili della Striscia di Gaza. Scrive ilfattoquotidiano.it

gaza usa attacco imminente"Attacco imminente". Gli Usa avvertono: Hamas pronta a colpire i civili - Alert del Dipartimento di Stato americano: "informazioni attendibili" su un attacco alla popolazione di Gaza: "Sarebbe una grave violaazione di ... Secondo huffingtonpost.it

gaza usa attacco imminenteGaza, allarme dagli USA: "Attacco imminente di Hamas contro i civili nella Striscia” - Washington parla di “informazioni attendibili” su un’azione imminente che violerebbe il cessate il fuoco. Riporta affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Usa Attacco Imminente