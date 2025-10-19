Gaza scambio di accuse sulla violazione della tregua | Israele lancia una nuova ondata di raid

Tgcom24.mediaset.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo media israeliani, miliziani palestinesi avrebbero lanciato un attacco contro l'esercito a Rafah, inducendo l'Idf a rispondere con attacchi aere. Ma il gruppo islamico smentisce: "Da parte nostra nessuna violazione della tregua". Israele intanto avverte gli Usa su nuovi raid. Trovato il cadavere di un altro ostaggio israeliano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

