Gaza scambio di accuse sulla violazione della tregua | Israele lancia una nuova ondata di raid
Secondo media israeliani, miliziani palestinesi avrebbero lanciato un attacco contro l'esercito a Rafah, inducendo l'Idf a rispondere con attacchi aere. Ma il gruppo islamico smentisce: "Da parte nostra nessuna violazione della tregua". Israele intanto avverte gli Usa su nuovi raid. Trovato il cadavere di un altro ostaggio israeliano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
l presidente statunitense Donald Trump celebra come un trionfo il cessate il fuoco a Gaza e lo scambio di ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi. Ma il piano che ha imposto ha molte incognite e ambiguità. Leggi il sommario del nuovo numero di Internazion
GAZA. In corso scambio ostaggi israeliani-prigionieri palestinesi. Questa mattina è atteso l'arrivo di Donald Trump che parlerà alla Knesset e poi andrà a Sharm El Sheikh per il vertice internazionale organizzato dall'Egitto
Scambio di accuse tra Israele e Hamas su violazioni della tregua. Raid dell'Idf, uccisi 11 palestinesi - Usa: 'Attacco imminente dei palestinesi contro i civili di Gaza ma l'organizzazione islamica nega: 'Operazioni contro bande criminali sostenute da Israele, seguiamo le leggi' (ANSA)
"Massiccia ondata" di attacchi di Israele a Gaza, scambio di accuse, tregua a rischio - L'esercito israeliano afferma di aver avviato un'ondata di attacchi aerei nel sud di Gaza, mentre il precario cessate il fuoco è ...
