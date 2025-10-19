Gaza ruspe al lavoro per cercare i resti degli ostaggi a Khan Younis | le immagini

A Khan Younis, mezzi meccanici hanno continuato a setacciare le macerie degli edifici distrutti nella Striscia di Gaza, alla ricerca dei resti degli ostaggi israeliani. Questo mentre Israele minaccia di mantenere chiuso il valico di frontiera di Rafah tra Gaza e l’Egitto “fino a nuovo avviso” per la restituzione dei resti dei prigionieri scomparsi. Una dichiarazione dell’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che la riapertura di Rafah dipenderà dal modo in cui Hamas adempirà al suo ruolo di cessate il fuoco restituendo i resti di tutti i 28 ostaggi deceduti. Hamas ha consegnato i resti di 11 ostaggi identificati. 🔗 Leggi su Lapresse.it

