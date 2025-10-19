Gaza raid israeliani nel sud della Striscia | Risposta ad Hamas

L’esercito israeliano ha annunciato una nuova ondata di bombardamenti nel sud della Striscia di Gaza. In un messaggio pubblicato su X, le Forze di difesa israeliane hanno spiegato che «in risposta alla palese violazione dell’accordo di cessate il fuoco di questa mattina, le Idf hanno avviato una serie di attacchi contro obiettivi terroristici di Hamas nella Striscia di Gaza meridionale». Dallo stesso canale è arrivata anche la posizione dell’ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu, secondo cui «Hamas continua a dimostrare che le sue azioni barbare e irresponsabili rappresentano la più grande minaccia per il popolo israeliano e palestinese. 🔗 Leggi su Lettera43.it

