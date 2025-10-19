Gaza raid di Israele | Hamas ha violato tregua Cessate il fuoco ripristinato

(Adnkronos) – La tregua a Gaza trema, gli accordi tra Israele e Hamas legati al piano di Donald Trump vacillano. Poi, torna il cessate il fuoco alla fine di una domenica ad altissima tensione. Le ultime 24 ore ripropongono uno scenario ad altissima tensione, con le accuse di Israele a Hamas – per violazioni di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

