Gaza raid di Israele | Hamas ha violato tregua Cessate il fuoco ripristinato

(Adnkronos) – La tregua a Gaza trema, gli accordi tra Israele e Hamas legati al piano di Donald Trump vacillano. Poi, torna il cessate il fuoco alla fine di una domenica ad altissima tensione. Le ultime 24 ore ripropongono uno scenario ad altissima tensione, con le accuse di Israele a Hamas – per violazioni di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Le notizie di questa domenica 19 ottobre dalla redazione del Tg2 tradotte in LIS a cura di #RaiPubblicaUtilità. - Nuovi raid aerei israeliani su Gaza: Israele denunciaattacco di Hamas, che nega; - Tragedia ad Asiago: un'auto con 5 ventenni si schianta, 3 morti,

Protezione civile Gaza: raid israeliano all'alba, almeno 11 morti

Gaza, raid di Israele: "Hamas ha violato tregua". Cessate il fuoco ripristinato - Nella giornata di lunedì riprendono le consegne di aiuti ... Lo riporta adnkronos.com

Gaza, nuovi raid di Israele nel sud della Striscia: cosa sta succedendo?. L'Idf: «Hamas ha violato cessate il fuoco» - «In risposta alla palese violazione dell'accordo di cessate il fuoco di questa mattina, le Idf hanno avviato una serie di attacchi ... Si legge su ilmessaggero.it

Tregua a rischio a Gaza: 11 morti nei raid dell’IDF, accuse reciproche tra Hamas e Israele - Secondo media israeliani, miliziani palestinesi avrebbero attaccato ... Da fanpage.it