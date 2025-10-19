Gaza nuova escalation | Hamas attacca a Rafah Israele prepara la risposta armata
Nuova escalation nella Striscia di Gaza. Secondo fonti locali, i miliziani di Hamas hanno lanciato armi anticarro contro le forze dell’IDF a Rafah, provocando pesanti scontri a fuoco e costringendo Israele a reagire con colpi di mortaio e raid aerei nel nord e nel sud della Striscia. Si tratta di un episodio che, secondo le prime valutazioni dei vertici militari israeliani, rappresenta una violazione diretta del cessate il fuoco raggiunto dopo settimane di negoziati internazionali. Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) non hanno ancora diffuso un comunicato ufficiale, ma la gravità dell’incidente ha spinto il primo ministro Benjamin Netanyahu, il ministro della Difesa Israel Katz e i vertici dell’apparato di sicurezza a convocare una valutazione d’urgenza per definire la risposta alle nuove provocazioni di Hamas. 🔗 Leggi su Panorama.it
