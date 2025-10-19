Gaza news Usa | Hamas prepara attacco contro i civili della Striscia Ma i miliziani | Sono bande finanziate da Israele Netanyahu | Mi ricandido

Roma, 19 ottobre 2025 - Hamas sta pianificando un attacco "imminente" contro i civili della Striscia di Gaza, è l'allarme lanciato nella notte dal Dipartimento di Stato Usa. Washington, che afferma di essere in possesso di "informazioni credibili", "ha informato i Paesi garanti dell'accordo di pace per Gaza (Qatar, Turchia ed Egitto)" indicando un'imminente violazione del cessate il fuoco da parte di Hamas contro la popolazione di Gaza. Nei giorni scorsi il presidente Donald Trump aveva avvertito i miliziani palestinesi: "Se Hamas continua a uccidere persone a Gaza non avremo altra scelta se non quella di entrare e ucciderli". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

