Gaza news Usa | Hamas prepara attacco contro i civili della Striscia Ma i miliziani | Sono bande finanziate da Israele Netanyahu | Mi ricandido
Roma, 19 ottobre 2025 - Hamas sta pianificando un attacco "imminente" contro i civili della Striscia di Gaza, è l'allarme lanciato nella notte dal Dipartimento di Stato Usa. Washington, che afferma di essere in possesso di "informazioni credibili", "ha informato i Paesi garanti dell'accordo di pace per Gaza (Qatar, Turchia ed Egitto)" indicando un'imminente violazione del cessate il fuoco da parte di Hamas contro la popolazione di Gaza. Nei giorni scorsi il presidente Donald Trump aveva avvertito i miliziani palestinesi: "Se Hamas continua a uccidere persone a Gaza non avremo altra scelta se non quella di entrare e ucciderli". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
Hadaf News - Gaza - giovedì 17 ottobre 2025 *Il Osservatorio Euro-Mediterraneo sui Diritti Umani: - Siamo sconvolti dalle condizioni dei corpi dei palestinesi rilasciati dalle autorità di occupazione. Ciò richiede un'indagine internazionale urgente, date le prove Vai su Facebook
Gaza. le news: Israele attende corpi, Trump attacca Hamas - X Vai su X
"Attacco imminente". Gli Usa avvertono: Hamas pronta a colpire i civili - Alert del Dipartimento di Stato americano: "informazioni attendibili" su un attacco alla popolazione di Gaza: "Sarebbe una grave violaazione di ... Segnala huffingtonpost.it
Gaza, Usa: «Attacco imminente di Hamas contro i civili». Netanyahu: «Mi ricandiderò alle elezioni del 2026» - Gli Stati Unti hanno informato i Paesi che garantiscono l'accordo di pace a Gaza di una «imminente violazione del cessate il fuoco da parte di Hamas contro la popolazione» della Striscia. Da ilmessaggero.it
Usa: "Imminente attacco di Hamas contro civili a Gaza" - Gli Stati Uniti rendono noto di essere in possesso di "informazioni credibili" secondo cui Hamas sta pianificando un attacco "imminente" contro i civili della Striscia ... Come scrive msn.com