Gaza news Idf | Hamas ci ha attaccato ha violato la tregua Israele bombarda Rafah E Ben Gvir chiede a Netanyahu di riprendere le operazioni militari
Roma, 19 ottobre 2025 - Hamas sta pianificando un attacco "imminente" contro i civili della Striscia di Gaza, è l'allarme lanciato nella notte dal Dipartimento di Stato Usa. Washington, che afferma di essere in possesso di "informazioni credibili", "ha informato i Paesi garanti dell'accordo di pace per Gaza (Qatar, Turchia ed Egitto)" indicando un'imminente violazione del cessate il fuoco da parte di Hamas contro la popolazione di Gaza. Nei giorni scorsi il presidente Donald Trump aveva avvertito i miliziani palestinesi: "Se Hamas continua a uccidere persone a Gaza non avremo altra scelta se non quella di entrare e ucciderli". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
Hadaf News - Gaza - giovedì 17 ottobre 2025 *Il Osservatorio Euro-Mediterraneo sui Diritti Umani: - Siamo sconvolti dalle condizioni dei corpi dei palestinesi rilasciati dalle autorità di occupazione. Ciò richiede un'indagine internazionale urgente, date le prove Vai su Facebook
Gaza. le news: Israele attende corpi, Trump attacca Hamas - X Vai su X
Gaza, Media: «Hamas viola tregua a Rafah, risposta aerea Idf». I miliziano negano di voler attaccare i civili - «Hamas oggi ha violato il cessate il fuoco con un incidente tra combattenti dell'Idf e terroristi che hanno aperto il fuoco contro un mezzo del genio a Rafah. Lo riporta ilgazzettino.it
Gaza news, Usa: “Hamas prepara attacco contro i civili della Striscia”. Ma i miliziani: “Sono bande finanziate da Israele”. Netanyahu: “Mi ricandido” - Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti afferma di avere informazioni credibili di un attacco imminente. Riporta msn.com
Media, 'Hamas nega di voler attaccare civili Gaza - Hamas ha respinto una dichiarazione del Dipartimento di Stato americano secondo cui il gruppo palestinese avrebbe pianificato un attacco contro i civili a Gaza. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it