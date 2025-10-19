Gaza Netanyahu accusa Hamas di aver violato la tregua | chiuso valico di Rafah e stop agli aiuti
Gli israeliani vogliono dimostrare ad Hamas che la violazione del cessate il fuoco ha delle conseguenze, senza far saltare l'accordo per porre fine alla guerra", ha aggiunto un funzionario Usa, chiarendo comunque che Israele non avrebbe chiesto il via libera Usa prima di procedere con gli attacchi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha ordinato di agire "con forza" contro gli "obiettivi terroristici" nella Striscia di Gaza, accusando Hamas di violare il cessate il fuoco. "Dopo la violazione del cessate il fuoco da parte di Hamas, il premier Netanyahu h - facebook.com Vai su Facebook
Israele-Gaza, lo stop di Netanyahu ad apertura valico Rafah - X Vai su X
Tregua a rischio a Gaza: 11 morti nei raid dell’IDF, accuse reciproche tra Hamas e Israele - Secondo media israeliani, miliziani palestinesi avrebbero attaccato ... fanpage.it scrive
Gaza, l'Egitto guiderà la forza di sicurezza nella Striscia. Hamas: «È presto per il disarmo» - Tra le salme degli ostaggi e il disarmo di Hamas, il destino di Gaza si decide in questi giorni. Lo riporta ilgazzettino.it
Israele e Hamas si accusano a vicenda di violare il cessate il fuoco - L'esercito israeliano ha condotto una serie di bombardamenti nel sud della Striscia di Gaza, accusando Hamas di alcuni scontri nella zona ... Come scrive ilpost.it