Gaza Netanyahu accusa Hamas di aver violato la tregua | chiuso valico di Rafah e stop agli aiuti

Gli israeliani vogliono dimostrare ad Hamas che la violazione del cessate il fuoco ha delle conseguenze, senza far saltare l'accordo per porre fine alla guerra", ha aggiunto un funzionario Usa, chiarendo comunque che Israele non avrebbe chiesto il via libera Usa prima di procedere con gli attacchi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

